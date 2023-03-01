Итоги дня: рост ущерба по делу Frendex, день рождения Рустама Минниханова, поправки к ПДД в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 1 марта:
- Раису Татарстана Рустаму Минниханову исполнилось 66 лет. В связи с этим в его адрес до сих пор поступают поздравления от жителей региона. В числе первых поздравлений — стихотворение на татарском. Кто-то из граждан направлял свои поздравления вместе с просьбами, например, о переводе времени на час вперед. А один из жителей республики пожелал татарстанскому лидеру «сибирского здоровья, кавказского долголетия». Подробности — в материале «Реального времени».
- Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил раиса Татарстана с днем рождения, отметив, что это один из самых успешных и опытных руководителей регионов. Также он подчеркнул, что именно неиссякаемая энергия, преданность делу и талант руководителя помогли Минниханову превратить республику в один из самых передовых субъектов России, в котором царит стабильная внутриполитическая ситуация, единство и сплоченность.
- Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков рассказал, что в 2023 году ведомство запустит комплексную программу по взаимодействию с неформальными сообществами. По его словам, с помощью комплексной программы министерство намерено усилить включение неформалов в позитивную повестку. Формирование безопасной молодежной среды — безусловный приоритет для его ведомства, подчеркнул он.
- Садыков также сообщил, что средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей. По его словам, бюджет ведомства в прошлом году составлял почти 3 млрд рублей. Он исполнен в полном объеме. Как отметил министр, в 2023 году в республике на реновацию 41 объекта молодежной политики в 25 муниципалитетах направят 2,8 миллиарда рублей. Также на оздоровительную кампанию планируется направить 2,1 миллиарда рублей.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил комплексно подойти к проблеме оттока молодежи из сельской местности. По его словам, в этом направлении следует поработать Минэкономики Татарстана — в части создания рабочих мест. Он обратил внимание, что для молодежи необходимо создать привлекательные условия в районах.
- Также Минниханов отметил тему взращивания в молодежи высоких нравственных качеств. Раис Татарстана заявил, что здесь ключевая роль возложена на «Движение первых», получившее статус общероссийского. По словам главы республики, работа всех инстанций должна быть слаженной. Подробности — в материале «Реального времени».
- В России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД), документ разработан Минтрансом совместно с ГИБДД страны. Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Одним из пунктов поправок стало уточнение правила проезда перекрестков с круговым движением. Ранее любой водитель, въезжавший на такой перекресток, должен был уступить дорогу тому, кто уже двигался по кругу. Теперь правило применяется, если въезд на перекресток осуществляется не с главной дороги. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава Госкомитета Татарстана по биоресурсам Федор Батков рассказал, что за последние пять лет заповедный фонд республики вырос на четверть. По его словам, сегодня природно-заповедный фонд региона включает в себя 193 особо охраняемые природные территории. Под особой охраной находится 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов, уточнил он.
- Роскомнадзор запретил некоторым российским организациям использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг. Под запрет попали Telegram, WhatsApp, Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber и WeChat.
- В январе текущего года на территории Татарстана было построено и введено в эксплуатацию более 2 тысяч домов с общей площадью жилых помещений 502,7 тысячи квадратных метров. Стоит отметить, что данные показатели оказались на 126,5% выше, чем за аналогичный период 2022-го года. Таким образом, республика смогла вплотную подобраться к Санкт-Петербургу, который опережает ее в рейтинге лишь на 16 тысяч «квадратов» — 518,7 тысячи кв. м. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что версия ФБР о происхождении коронавируса через утечку из лаборатории в Ухане является невозможной. По ее словам, китайские специалисты имеют качественную систему безопасности. Напомним, директор ведомства Кристофер Рэй заявлял, что бюро уже давно считает источником пандемии «лабораторный инцидент в Ухане». Он обвинил китайских властей в попытке помешать расследованию установления причин пандемии.
- Казанский «Метроэлектротранс» закупит портативные обнаружители паров и следов взрывчатки при обследовании различных предметов и веществ, обнаруженных в ходе досмотра. Планируется, что всего будет куплено пять устройств за 7,25 млн рублей —по 1,45 млн за штуку. В пресс-службе «Метроэлектротранса» «Реальному времени» рассказали, что данные устройства будут использоваться в метро.
- Министром здравоохранения Татарстана стал Марсель Миннуллин, который до сегодняшнего дня занимал эту должность лишь в качестве исполняющего обязанности. Соответствующий указ о назначении подписал раис республики Рустам Минниханов. До этого он работал первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы (РКБ).
- В Минсельхозе Татарстана назначили нового заместителя министра, им стал Рустем Гайнуллов. До этого назначения он работал руководителем проекта по экспорту халяльной продукции. До сегодняшнего дня, помимо Наиля Залакова, в подчинении у главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики Марата Зяббарова было четыре зама: Марсель Махмутов, Дмитрий Яшин, Ленар Гарипов и Рафаэль Фаттахов.
- Ingka Centres, управляющая торговыми центрами «Мега» в России, сообщила, что не ведет переговоров с белорусской Swed House. Напомним, на этой неделе сообщалось, что данная компания планирует занять пустующие площади бывшей IKEA в Казани.
- Руководство ООО «Соллерс Форд» приняло решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Соллерс Холдинг Менеджмент». Отметим, что после завершения данного процесса вторая компания полностью прекратит свою деятельность. Вместе с этим «Соллерс» запустил программу долгосрочной аренды своих новых легких коммерческих автомобилей, которые выпускаются на татарстанском заводе в Алабуге. Речь идет о Sollers Argo и Sollers Atlant.
- Власти Казани выделят на техническое обслуживание Центра семьи «Казан» 2 млн рублей. Специалисты должны находиться в «Чаше» в будние дни с 08.00 до 17.00. Они будут контролировать техническое состояние инженерных систем, проводить осмотры, устранять неисправности, заниматься столярно-плотницкими работами, а также оформлять необходимую техническую документацию по объектам.
- За первый месяц текущего года в Росреестр Татарстана на учетно-регистрационные действия поступило около 47 тысяч заявлений, что на 5,7 тысячи больше, чем годом ранее. При этом количество обращений по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличилось на 62%. Вместе с этим в январе 2023-го на регистрацию прав и постановку объектов недвижимости на кадастровый учет подали более 27 тысяч онлайн-заявлений.
- Вахитовский райсуд Казани заочно избрал меру пресечения новому фигуранту дела пирамиды Frendex — 35-летнему Айдару Мадиярову. С ходатайством об аресте этого обвиняемого по делу пирамиды Frendex обратились следователи ГСУ МВД по Татарстану. Его рассматривал судья Артем Идрисов. Самого фигуранта в зале не было — он покинул страну год назад и сейчас находится на территории иностранного государства. Вероятнее всего, речь идет о Турции. Тем временем, ущерб вырос до 300 миллионов рублей. Подробности — в материале «Реального времени».
- На сессии совета Елабужского района Татарстана представили нового руководителя исполкома. Им стал экс-глава исполкома Рыбно-Слободского района Роман Исланов. Его карьера началась в 2006 году, когда он стал главным специалистом по мобилизационной работе исполкома Спасского района. Спустя четыре года был назначен руководителем аппарата Совета того же района. В 2018 году Исланов стал главой исполкома.
- В Казани закрылись катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли Татарстана. Как уточнили в Дирекции парков и скверов, оба катка проработали 63 дня, а их услугами воспользовались около 37 тысяч раз. При этом каток на «Черном озере» проработал свой шестой сезон, а каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли встретил свою первую зиму.
- Чрезвычайный и полномочный посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что страна выступает за безвизовый режим между странами. По его словам, государство открыто для российских туристов, которым надо дать, по его словам, возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой этой страны. Джалали заверил, что в Иране готовы обеспечить российским туристам высокий уровень безопасности.
- В ходе совещания сопредседателей Российского Союза боевых искусств стало известно, что Татарстан станет одним из 12 регионов страны, где в мае будет создан пилотный центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В мае к обучению в нем приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тысяч человек.
- Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения пассажирского и грузового поездов. Напомним, в результате трагедии погибли 36 человек. После возвращения с места трагедии глава Минтранса выразил сожаление о том, что усилий по изменению состояния железной дороги оказалось недостаточно, чтобы предотвратить случившееся.
Ключевые события 371-го дня специальной военной операции на Украине:
- Минобороны России сообщило, что вооруженным силам удалось предотвратить попытку массированной атаки дронов на Крым. По данным оборонного ведомства, шесть БПЛА были сбиты средствами ПВО, еще четыре вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате атаки ВСУ никто не пострадал. Разрушений на земле не допущено.
- Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и военной техникой. Данный документ также утверждает порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, а также оказания медицинской помощи.
- Глава Федерального казначейства Роман Артюхин заявил, что ведомство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции. По его словам, речь идет о расходах на поставку средств индивидуальной бронезащиты, средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники.
- Исполком Казани собирается принять постановление о предоставлении субсидий организациям в связи с захоронением погибших в СВО солдат. Уточняется, что получателей субсидий будет определять комиссия. В ее состав войдут начальник Управления по организации ритуальных услуг исполкома, заместитель начальника Финансового управления исполкома, замначальника Управления по организации ритуальных услуг исполкома и другие.
- Комитет Госдумы поддержал поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе и добровольцев. Так, за фейки о деятельности добровольческих формирований в СВО, повлекшие тяжкие последствия, будет грозить до 15 лет лишения свободы. За публичные действия по дискредитации будет грозить до 5 лет тюрьмы.
- Вместе с этим Кабмин России утвердил постановление, позволяющее участвующим в СВО добровольцам получать лечение в военных медучреждениях. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, в этих же учреждениях добровольцам могут предоставить лекарства и медицинские изделия.
- Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил о передаче официальной ноты США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По его словам, несмотря на прекращения участия в договоре, его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут соблюдаться.
- ЦБ сообщил, что российские банки оформили участникам специальной военной операции и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей. Так, по данным регулятора, только в январе текущего года кредитные каникулы были предоставлены по 6,8 тысяч займам на сумму 3,9 млрд рублей.
В феврале Центробанк рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих.
- На Купянском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная и Синьковка Харьковской области. Кроме того, в районах населенных пунктов Новоселовское и Тимковка уничтожены три диверсионно-разведывательные группы. Потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 90 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.
- На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Ямполовка. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 150-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
- На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Кроме того, в районе населенного пункта Очеретино уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады и в районе населенного пункта Новоселовка поражена база хранения топлива 36-й бригады морской пехоты ВСУ.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерией группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Никольское, Червоное, Новоданиловка и Щербаки. Потери украинских войск за сутки на данных направлениях составили до 80-ти военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении в результате огня артиллерии за сутки уничтожено до 85-ти украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация». Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 123-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Александровка.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожены: 391 самолет, 211 вертолетов, 3 281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8 086 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 42 40 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 621 единица специальной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьЭкономикаБизнес Татарстан
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