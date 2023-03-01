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Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения поездов

19:12, 01.03.2023
Министр транспорта Греции подал в отставку после столкновения поездов
Фото: скриншот видео

Министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения пассажирского и грузового поездов, в результате чего погибли 36 человек.

Министр после возвращения с места трагедии выразил сожаление о том, что усилий по изменению состояния железной дороги в Греции оказалось недостаточно для предотвращения трагедии.

— Когда происходит что-то настолько трагичное, невозможно продолжать жить так, как будто этого не было... Я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта, — приводит RT слова Караманлиса.

По официальной информации пожарной службы, число жертв в результате столкновения достигло 36, пострадали 85 человек, 72 из них госпитализированы.

На месте происшествия были задействованы 150 пожарных, 40 машин скорой помощи и 32 сотрудника полиции на 15 патрульных автомобилях.

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Маргарита Головатенко
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