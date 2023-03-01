Федеральное казначейство проверяет расходы Минобороны России в рамках спецоперации

Федеральное казначейство проводит проверки расходов Минобороны России в рамках специальной военной операции. Об этом заявил руководитель ведомства Роман Артюхин на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным:

— В настоящее время мы проводим проверки Министерства обороны по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции. Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельно на ремонт и производство вооружения и военной техники, — сказал он.

В свою очередь, Мишустин одобрил все проверки. Премьер-министр отметил важность этих процессов.

Фото: government.ru

— Здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены, и ни одного рубля не было потрачено неэффективно, — подчеркнул он.

Напомним, Татарстан выделил на поддержку специальной военной операции почти 2,5 миллиарда рублей. Эта сумма включает в себя и затраты на восстановление подшефного Лисичанска в Луганской Народной Республике.

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Айрат Назипов