Казанским организациям компенсируют недополученные доходы в связи с захоронением погибших в СВО солдат

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани намерен принять постановление о предоставлении субсидий организациям, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с погребением граждан России в Казани, погибших в ходе спецоперации.

— Субсидии предоставляются участнику, прошедшему отбор на право получения субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченному органу исполкома Казани по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов в сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования города, — сказано в проекте.

Получателей субсидий будет определять комиссия. В ее состав войдут начальник Управления по организации ритуальных услуг исполкома, заместитель начальника Финансового управления исполкома, замначальника Управления по организации ритуальных услуг исполкома и другие.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Документ пока официально не принят. Он проходит антикоррупционную экспертизу. Она закончится 8 марта.

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Айрат Назипов