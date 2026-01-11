Бастрыкин потребовал отчет по делу о расселении аварийного дома в Казани

Дом признали аварийным четыре года назад, жилье людям не дали

Многоквартирный дом на улице Зур Урам признан аварийным еще в 2021 году, однако жильцам до сих пор не предоставлено новое жилье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нарушением прав жителей аварийного дома.

Александр Бастрыкин лично контролирует расследование и требует регулярных отчетов о ходе следствия.

Ариана Ранцева