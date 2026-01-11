Новости происшествий

03:53 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Бастрыкин потребовал отчет по делу о расселении аварийного дома в Казани

16:23, 11.01.2026

Дом признали аварийным четыре года назад, жилье людям не дали

Бастрыкин потребовал отчет по делу о расселении аварийного дома в Казани
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Многоквартирный дом на улице Зур Урам признан аварийным еще в 2021 году, однако жильцам до сих пор не предоставлено новое жилье.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нарушением прав жителей аварийного дома.

Александр Бастрыкин лично контролирует расследование и требует регулярных отчетов о ходе следствия.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане планируют ввести более 3,1 млн кв. м жилья в 2026 году.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем