Бастрыкин потребовал отчет по делу о расселении аварийного дома в Казани
Дом признали аварийным четыре года назад, жилье людям не дали
Многоквартирный дом на улице Зур Урам признан аварийным еще в 2021 году, однако жильцам до сих пор не предоставлено новое жилье.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с нарушением прав жителей аварийного дома.
Александр Бастрыкин лично контролирует расследование и требует регулярных отчетов о ходе следствия.
