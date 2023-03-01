На техническое обслуживание казанской «Чаши» потратят 2 млн рублей
Власти Казани планируют выделить на техническое обслуживание «Чаши» 2 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», специалистам нужно следить не только за зданием и помещениями, но и за оборудованием.
Они должны находиться в Центре семьи «Казан» в будние дни с 08.00 до 17.00. Работники будут контролировать техническое состояние инженерных систем, проводить осмотры, устранять неисправности, заниматься столярно-плотницкими работами, а также оформлять необходимую техническую документацию по объектам.
Заниматься техническим обслуживанием предстоит до конца года. К работе необходимо приступить с 1 апреля.
Напомним, в начале января в Казани закрыли смотровую площадку «Чаши». В новогодние праздники ее посетили более 15 тысяч человек. Точной даты открытия смотровой площадки пока нет.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым