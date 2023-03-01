На техническое обслуживание казанской «Чаши» потратят 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Власти Казани планируют выделить на техническое обслуживание «Чаши» 2 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», специалистам нужно следить не только за зданием и помещениями, но и за оборудованием.

Они должны находиться в Центре семьи «Казан» в будние дни с 08.00 до 17.00. Работники будут контролировать техническое состояние инженерных систем, проводить осмотры, устранять неисправности, заниматься столярно-плотницкими работами, а также оформлять необходимую техническую документацию по объектам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заниматься техническим обслуживанием предстоит до конца года. К работе необходимо приступить с 1 апреля.

Напомним, в начале января в Казани закрыли смотровую площадку «Чаши». В новогодние праздники ее посетили более 15 тысяч человек. Точной даты открытия смотровой площадки пока нет.

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Айрат Назипов