Новости общества

11:03 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На техническое обслуживание казанской «Чаши» потратят 2 млн рублей

09:53, 01.03.2023
На техническое обслуживание казанской «Чаши» потратят 2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Власти Казани планируют выделить на техническое обслуживание «Чаши» 2 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», специалистам нужно следить не только за зданием и помещениями, но и за оборудованием.

Они должны находиться в Центре семьи «Казан» в будние дни с 08.00 до 17.00. Работники будут контролировать техническое состояние инженерных систем, проводить осмотры, устранять неисправности, заниматься столярно-плотницкими работами, а также оформлять необходимую техническую документацию по объектам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заниматься техническим обслуживанием предстоит до конца года. К работе необходимо приступить с 1 апреля.

Напомним, в начале января в Казани закрыли смотровую площадку «Чаши». В новогодние праздники ее посетили более 15 тысяч человек. Точной даты открытия смотровой площадки пока нет.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры