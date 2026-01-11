Новости общества

Фильм «Чебурашка 2» посмотрел каждый двадцатый россиянин

17:31, 11.01.2026

Общий объем кассовых сборов картины приближается к отметке в пять миллиардов рублей

Фото: Централ Партнершип / Скриншот с сайта РИА Новости

Фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко уже посмотрело более 9 миллионов зрителей, согласно официальным данным ЕАИС Фонда кино.

Общий объем кассовых сборов картины приближается к отметке в пять миллиардов рублей, показывая высокий зрительский интерес.

Картина продолжает оставаться лидером проката, демонстрируя устойчивый интерес публики к российскому кинематографу.

Ранее «Реальное время» писало, что за распространение фильмов, негативно влияющих на традиционные ценности, назначат штраф до 5 млн рублей.

Ариана Ранцева

