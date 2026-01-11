Число научных волонтеров России превысило отметку в 244 тысячи

Центр молодых исследователей «Полюс» принял 4 тысячи участников из разных регионов России

Фото: Динар Фатыхов

На портале «Добро.РФ» зарегистрированы 244 тысячи добровольцев, занимающихся научным волонтерством. За прошедший год их число увеличилось почти на 14 тысяч, сообщило правительство России.

Центр молодых исследователей «Полюс» принял 4 тысячи участников из разных регионов России. Они предлагают проекты по развитию Арктической зоны и Северного морского пути.

Проект «Первые в науке» охватывает более 200 тысяч школьников и студентов. Участники проводят научные исследования и реализуют социально значимые инициативы.

Ранее в Татарстане учредили номинацию Гран-при для конкурса лучших молодых ученых.

Ариана Ранцева