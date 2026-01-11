Число научных волонтеров России превысило отметку в 244 тысячи
Центр молодых исследователей «Полюс» принял 4 тысячи участников из разных регионов России
На портале «Добро.РФ» зарегистрированы 244 тысячи добровольцев, занимающихся научным волонтерством. За прошедший год их число увеличилось почти на 14 тысяч, сообщило правительство России.
Центр молодых исследователей «Полюс» принял 4 тысячи участников из разных регионов России. Они предлагают проекты по развитию Арктической зоны и Северного морского пути.
Проект «Первые в науке» охватывает более 200 тысяч школьников и студентов. Участники проводят научные исследования и реализуют социально значимые инициативы.
Ранее в Татарстане учредили номинацию Гран-при для конкурса лучших молодых ученых.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».