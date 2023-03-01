Российские банки оформили кредитные каникулы участникам СВО на 67,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Российские банки оформили участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей кредитные каникулы на 67,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.



По данным регулятора, в январе 2023 года кредитные каникулы были предоставлены по 6,8 тыс. займам на сумму 3,9 млрд рублей.

В феврале Центробанк рекомендовал снизить или отменить комиссии за операции по счетам военнослужащих.

Фото: cbr.ru

По декабрьским данным, российские банки реструктуризировали 155 тысяч кредитов мобилизованных и их родственников на 58,8 млрд рублей — объем оказался меньше планируемого Центробанком в сентябре в два раза.



Закон, дающий мобилизованным и членам их семей оформить кредитные каникулы, вступил в силу в начале октября. К концу месяца мерой поддержки воспользовались для 101,5 тыс. кредитов на 45,4 млрд рублей.

Банк России проводит разбирательства по поступающим от граждан жалобам на банки по поводу предоставления кредитных каникул мобилизованным. Основная часть обращений по кредитным каникулам — запросы по применению закона. Несколько десятков — обоснованные жалобы, чаще связанные с доработкой программного обеспечения и с запросом подтверждающих документов. О задержках предоставления мер поддержки мобилизованным или их родственникам можно сообщить на «Госуслугах». Обращения принимаются от мобилизованных, добровольцев, военнослужащих по контракту и членов их семей.

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Маргарита Головатенко