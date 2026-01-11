Российские автомобили подорожают на четверть в 2026 году

Это произойдет вследствие изменения коэффициентов расчета утилизационного сбора

Цены на новые автомобили в России в следующем году могут вырасти на 10—25% в зависимости от класса транспортного средства. Это произойдет вследствие изменения коэффициентов расчета утилизационного сбора, которое вступило в силу с 1 декабря текущего года. Теперь сбор рассчитывается исходя не только из объема двигателя и возраста автомобиля, но и мощности мотора. Об этом пишут «Известия».

Эксперты ожидают падения уровня продаж новых машин на российском рынке в связи с ухудшением условий кредитования и удорожанием транспортных средств. Несмотря на прогнозы «Автостата» относительно сохранения общего объема реализации автомобилей на прежнем уровне, специалисты считают, что рынок столкнется с негативными тенденциями.

Динамика автомобильного рынка будет зависеть от ряда факторов, включая уровень ключевой ставки Центробанка, колебания курсов основных мировых валют (доллара и китайского юаня) и принимаемые властями регуляционные меры.

