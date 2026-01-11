Путешествие Деда Мороза собрало рекордное число участников
Мероприятия провели в течение 54 дней в 70 городах страны
Заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что пятисезонный проект путешествия поезда Деда Мороза завершился большим успехом, пишет ТАСС.
За сезон длиной в 54 дня новогоднее путешествие посетило крупные и малые города — от Владивостока до Мурманска.
Путешественники вернулись обратно в родную резиденцию главного волшебника страны, преодолев более 20 тысяч километров.
22 декабря этот поезд приезжал в Казань. В течение всего дня на перроне вокзала «Казань-1» для жителей и гостей города была организована обширная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров.
