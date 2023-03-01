Роскомнадзор запретил некоторым компаниям оказывать услуги через зарубежные мессенджеры

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 марта 2023 года некоторым российским организациям запрещено использовать иностранные мессенджеры при предоставлении услуг. Об этом сообщает Роскомнадзор:

— Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров (принадлежащих иностранным лицам информационных систем и программ для ЭВМ, которые предназначены и (или) используются для обмена сообщениями исключительно между их пользователями, при котором отправитель определяет получателей сообщений и не предусматривается размещение интернет-пользователями общедоступной информации в интернете), — сказано в сообщении ведомства.

Под запрет попали Telegram, WhatsApp, Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Threema, Viber и WeChat.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О такой инициативе Роскомнадзора «Реальное время» писало еще в конце января. Сообщалось, что ограничения коснутся мессенджера Telegram.

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Айрат Назипов