В Елабуге представили нового руководителя исполкома

Фото: Рустем Нуриев

На сессии совета Елабужского района Татарстана представили нового руководителя исполкома. Им стал бывший глава исполкома Рыбно-Слободского района Роман Исланов. Об этом сообщил мэр Елабуги Рустем Нуриев.

Роман Исланов родился в 1978 году в Куйбышеве. В 2000 году окончил Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище. В 2006 году стал главным специалистом по мобилизационной работе исполкома Спасского района Татарстана. Спустя четыре года был назначен руководителем аппарата Совета того же района. В 2018 году Исланов стал главой исполкома Рыбно-Слободского района.

Роман Исланов имеет несколько наград. Он удостоился медали «В память 1000-летия Казани» (2005), медали «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г.Казани» (2014), почетной грамоты Министерства труда и социального развития Российской Федерации (2016).

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Айрат Назипов