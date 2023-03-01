«Для нас и отличник, и троечник, и с улицы — все одинаковое, наша молодежь»

Раис Татарстана рассказал о проделанной работе Министерства по делам молодежи республики и точках роста

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Молодежная инфраструктура, «Лига студентов», профилактика деструктивного поведения подростков — одна из тем, которые обсуждались на коллегии Министерства Татарстана по делам молодежи. «Молодежная политика всегда была и остается приоритетом в нашей работе. Татарстан — один из лидеров по эффективности ее организации в нашей стране», — отметил в своей речи раис республики Рустам Минниханов. О планах и задачах в сфере молодежной политики — в репортаже «Реального времени».

«Последовательность и системная работа»

Тему взращивания в молодежи высоких нравственных качеств раис Татарстана Рустам Минниханов поднял в первую очередь. Здесь, по его словам, ключевая роль возложена на «Движение первых», получившее статус общероссийского. Работа всех инстанций должна быть слаженной.

— Все вы должны работать как одно звено, ну и конечно же, главы муниципалитетов. Это тесная наша связка, общая наша работа. Каждый из вас несет персональную ответственность. Татарстан должен стать надежным партнером «Движению первых» и самым активным его участником. С руководством совещались, договорились проводить и образовательные программы, и в целом принимать активное участие. Это дело новое, здесь много чего мы еще не знаем, и как будем организовывать работу, — отметил он.

Особую роль в воспитании молодежи играет и университетское сообщество. Допускать «формализма» в вопросе работы со студентами нельзя, подчеркнул Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Важно быть погруженными во все вопросы, волнующие студентов, оказывать всестороннюю поддержку студенческим объединениям, ну и конечно, лиге студентов, — объяснил раис, — Задача министерства по делам молодежи — в этом году выбор президента «Лиги студентов». Министерству нужно усилить работу с вузами, советом ректоров, активизировать деятельность координационного совета по воспитательной работе.

Глава Татарстана упомянул и проблему вовлечения подростков в деструктивные сообщества. Основываясь на опыте прошлых лет, необходимо работать в направлении профилактики таких проявлений. По словам Минниханова, если к этому вопросу подключаются правоохранительные органы, значит «соответствующая работа не была организована».

— Мы фиксируем попытки склонения молодых людей к свершению правонарушений, преступлений. Подстрекательство, в том числе и из зарубежа. Ответом должна стать последовательность и системная работа с максимальным охватом молодежи, не просто там инициативную группу, а вообще мы должны дойти до всех. Для нас и отличник, и троечник, и с улицы — все одинаковое, наша молодежь. Мы их не можем делить, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, необходимо развивать молодежную инфраструктуру в сельской местности — процент оттока людей из районов высок. В связи с этим раис республики поручил представителям министерств молодежи, экономики и сельского хозяйства разработать свои предложения по повышению привлекательности жизни вне крупных промышленных центров.

Рустам Минниханов также отметил такую тему, как международное сотрудничество. В этом вопросе стоит отталкиваться от прошлого года, когда Казань получила статус молодежной столицы ОИС. Развитие популярности Татарстана среди граждан других стран, несмотря на федеральную повестку, является приоритетной задачей.

Включение в позитивную повестку

Тему профилактики деструктивного поведения и вовлечения подростков в подобную среду на коллегии поднял ранее министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Он сообщил, что в 2023 году в республике запустят комплексную программу по взаимодействию с неформальными сообществами.

Посредством комплексной программы министерство намерено усилить включение неформалов в позитивную повестку. Как объяснил Ринат Садыков, формирование безопасной молодежной среды — безусловный приоритет для его ведомства.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Сегодня в социальных сетях распространяется информация о новой субкультуре, которая координирует свои действия в онлайне, проводит агрессивные акции в общественных местах. Здесь мы не можем не отреагировать, — заявил он на итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана.

Также, по его словам, в текущем году в регионе на реновацию 41 объекта молодежной политики в 25 муниципалитетах направят 2,8 миллиарда рублей. За прошлый год в Татарстане отремонтировали 37 объектов молодежной политики. Потратили на это более 1,7 миллиарда рублей.

Что касается оздоровительных лагерей, в этом году на такие цели планируется направить 2,1 миллиарда рублей. Кроме того, продолжится программа реновации оздоровительных лагерей. В 2022 году она охватила 10 объектов.

— В целом в 2022 году было оздоровлено более чем 205 тысяч детей. В это число входят и дети Донбасса, города Лисичанска, которые изъявили желание отдохнуть в лагерях Татарстана, а также пять с лишним тысяч отдохнувших на Черноморском побережье, — отметил Садыков.

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