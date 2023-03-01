Средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей
Средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей. Об этом на коллегии Министерства по делам молодежи республики рассказал глава ведомства Ринат Садыков.
Он сообщил, что бюджет ведомства в прошлом году составлял почти 3 миллиарда рублей. Он исполнен в полном объеме.
Напомним, размер средней зарплаты в Татарстане с января по октябрь 2022 года вырос на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Он достиг 50 287 рублей, тем самым закрепив за республикой статус лидера по данному показателю среди других регионов Приволжского федерального округа.
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