Средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей. Об этом на коллегии Министерства по делам молодежи республики рассказал глава ведомства Ринат Садыков.

Он сообщил, что бюджет ведомства в прошлом году составлял почти 3 миллиарда рублей. Он исполнен в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, размер средней зарплаты в Татарстане с января по октябрь 2022 года вырос на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Он достиг 50 287 рублей, тем самым закрепив за республикой статус лидера по данному показателю среди других регионов Приволжского федерального округа.



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Татьяна Демина