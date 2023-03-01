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Средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей

14:49, 01.03.2023
Средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Средняя зарплата в сфере молодежной политики в Татарстане составила 39 тысяч рублей. Об этом на коллегии Министерства по делам молодежи республики рассказал глава ведомства Ринат Садыков.

Он сообщил, что бюджет ведомства в прошлом году составлял почти 3 миллиарда рублей. Он исполнен в полном объеме.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, размер средней зарплаты в Татарстане с января по октябрь 2022 года вырос на 16,6% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Он достиг 50 287 рублей, тем самым закрепив за республикой статус лидера по данному показателю среди других регионов Приволжского федерального округа.

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан Министерство по делам молодежи Республики ТатарстанСадыков Ринат Наильевич

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