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Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением

20:36, 01.03.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением
Фото: mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами.

— Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, техникой, материально-техническими средствами, порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, — гласит текст документа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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