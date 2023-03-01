Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами.
— Определить порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, техникой, материально-техническими средствами, порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, — гласит текст документа.
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