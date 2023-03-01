Татарстанское Минмолодежи возьмется за неформалов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство по делам молодежи Татарстана в 2023 году запустит комплексную программу по взаимодействию с неформальными сообществами. Об этом сообщил глава ведомства Ринат Садыков.

Посредством комплексной программы министерство намерено усилить включение неформалов в позитивную повестку. Как объяснил Ринат Садыков, формирование безопасной молодежной среды — безусловный приоритет для его ведомства.



— Сегодня в социальных сетях распространяется информация о новой субкультуре, которая координирует свои действия в онлайне, проводит агрессивные акции в общественных местах. Здесь мы не можем не отреагировать, — заявил он на итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Под «новой субкультурой» в своем выступлении Ринат Садыков имел в виду подростковые группировки «ЧВК Редан». Они устраивают массовые драки в торговых центрах крупных городов, в том числе в Казани. Что представляет собой эта «организация» и как она возникла — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина