Дело пирамиды Frendex: ущерб вырос до 300 млн рублей, заочно арестован муж бывшей теледивы

Фото: скриншот видео (Пичугин и Мадияровы)

Как стало известно «Реальному времени», накануне Вахитовский райсуд Казани заочно избрал меру пресечения новому фигуранту дела пирамиды Frendex — 35-летнему Айдару Мадиярову. С ходатайством об аресте этого обвиняемого по делу пирамиды Frendex обратились следователи ГСУ МВД по РТ.



Ходатайство рассматривал судья Артем Идрисов. Самого фигуранта в зале не было. По данным силовиков, он покинул страну год назад и сейчас находится на территории иностранного государства. Вероятнее всего, речь идет о Турции. Именно оттуда публиковали свои посты супруга Мадиярова, бывшая казанская телеведущая, и ее отец Табриз Ахтямов.

Статус заочно обвиняемого Мадияров получил 2 сентября 2022 года, через неделю его объявили в федеральный розыск вместе с женой и тестем. Ну а 8 декабря 2022-го было вынесено постановление уже о международном розыске главы семейства.

На заседании представитель следственной группы изложил краткую версию обвинения: в период с мая 2020 года по 9 августа 2021 года члены организованной группы, представляясь от имени компании Frendex Europe OU, в Татарстане и иных регионах РФ путем обмана и злоупотребления доверием похитили денежные средства более 300 физических лиц на общую сумму 300 млн рублей. Таким образом, за несколько месяцев установленный по делу ущерб вырос на 50 млн рублей.

Ходатайство МВД в суде поддержала старший помощник прокурора Вахитовского района Татьяна Маслова. Адвокат по назначению против крайней меры пресечения возражал. Но суд дал санкцию на арест обвиняемого с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ.

По супруге Мадиярова и тестю аналогичных ходатайств в суд пока не поступало, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Напомним, проект Frendex с 2017 года позиционировал себя в качестве закрытого клуба для инвесторов, предлагая вкладывать средства и зарабатывать ежедневно до 2 процентов. 9 августа 2021 года основатель проекта Пичугин сообщил о сворачивании деятельности в России, пообещав вкладчикам возврат денег до октября 2021-го. В 2022 году статус потерпевших в деле о мошенничестве получили 334 обманутых «инвестора» из Татарстана. Есть заявления от потерпевших из Башкирии, Бурятии и Коми.

Весной 2022-го Вахитовский суд заочно арестовал двух сооснователей проекта Руслана Пичугина и Дмитрия Чечулина. Последнего летом задержали в Италии, Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче, однако в декабре 2022-го получила официальный отказ итальянских властей со ссылкой на результат судебного процесса по данному вопросу в Италии. На том суде Чечулин уверял, что был в проекте простым наемным сотрудником, отвечал за техническую часть и доступа к деньгам не имел.

Осенью по делу Frendex в Казани были задержаны и отправлены в СИЗО еще двое подозреваемых в особо крупном мошенничестве — Алексей Тришаков и Азат Насыбуллин.

Ирина Плотникова