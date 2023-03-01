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В Минсельхозпроде Татарстана назначили нового замминистра

12:20, 01.03.2023
В Минсельхозпроде Татарстана назначили нового замминистра
Фото: agro.tatarstan.ru

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначили нового заместителя главы ведомства, им стал Рустем Гайнуллов. Он сменил Ришата Хабипова.

Рустем Гайнуллов до этого назначения работал руководителем проекта по экспорту халяльной продукции. Сегодня коллективу ведомства его представил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Наиль Залаков.

До настоящего времени, помимо Наиля Залакова, в подчинении у главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова было четыре заместителя. Это Марсель Махмутов, Дмитрий Яшин, Ленар Гарипов и Рафаэль Фаттахов.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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