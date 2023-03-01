«Исянмесез, Рустам Нургалиевич»: «С днем рождения! Переведите, пожалуйста, время на час вперед»
Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 2
Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов отмечает день рождения — главе республики исполнилось 66 лет. В связи с этим в его адрес поступают поздравления от жителей региона. Самые яркие — в обзоре «Реального времени»
«Безнең белән бергә атлап, hәрчак әйдәп барыгыз»
В числе первых поздравлений — стихотворение на татарском (орфография и стиль сохранены):
Кадерле Президентыбыз!
Туган көнегез белән!
Изге теләкләр җибәрәм
Барлык туганнар белән!
Чын йөрәктән котлавым
Җыр булып Сезгә барсын.
Бүгенге бәйрәм гомергә
Истәлек булып калсын!
Татарстан халкынын
Якты булсын йөзләре.
Саулык-сәламәтлек белән
Көтсен гомер көзләре!
Кино ясаганыйм, котлап.
Кабул итеп алыгыз!
Безнең белән бергә атлап,
hәрчак әйдәп барыгыз.
— Исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич!!! Хәерле,ТУГАН КӨНЛЕ иртәләр белән!!!!!! Сезне чын күңелдән котлап, иң изге теләкләремне юллыйм!! Язның беренче якты һәм шатлыклы көнендә Сезгә һәм якыннарыгызга тән сихәтлеге, күңел көрлеге, җан тынычлыгы, бәхетле-мәхәббәтле тыныч тормыш телим!Алга таба да Республикабыз, халкыбыз, киләчәгебез мәнфәгатьләрен кайгыртып һәм соклангыч уңышларга ирешеп яшәргә язсын. Изге теләк-ниятләрегез якты булсын, уй-хыялларыгыз тормышка ашсын! — написала автор стиха.
И еще один стих, посвященный дню рождения Минниханова:
Ямьнәргә ямь өстәп,
Яз килә җиһанга!
Тагын да ямьлерәк күренә,
Сез туган булганга!
«Вы навряд ли тут все читаете, но все равно с днем рождения!»
А житель Татарстана пожелал президенту «сибирского здоровья, кавказского долголетия»:
— С Днем Рождения! Сибирского здоровья, кавказского долголетия и всего самого наилучшего! — написал он.
Некоторые поздравления заканчивались просьбами — например, о переводе времени:
— С днем рождения! Переведите, пожалуйста, время на час вперед, — написал татарстанец.
Есть и простые, но душевные поздравления:
— От души поздравляю вас с днем рождения. Здоровья вам и вашим близким. У нас самый лучший руководитель. Успехов в вашем нелегком труде на благо нашей Республики Татарстан и России.
— С днем рождения! Пусть Всевышний даст Вам сил, энергии созидания и долгих лет жизни в здравии!
А кто-то и вовсе сомневается, что раис Татарстана читает поздравительные комментарии под своим постом, но с днем рождения поздравил:
— Вы навряд ли тут все читаете, но все равно с днем рождения! — заявил житель республики.
И все же читает — Рустам Минниханов уже поблагодарил подписчиков за поздравления.
комментарии
все просто берем долготу казани делим на 15 получаем количтсво часов плюс к UTC
если стрелки вперед перевести БУдет летом в 22 часа светло как засыпать?
поймите большинство встает в шесть утра или раньше. чтобы спатьвоосемь часов надо ложиться в 22 часа. ноеслив 22 часа будет светить солнце то не уснуть будет
от перевода стрелок часов в сутках не прибавится. в ы ненарод НАРОД был ЗА перевод стрелок назад
у на спраивльное время и да глупо обосновывать переводд стрелок ссылая на уфу или на челябинск они восточнее у них свое поясное время.
руки прочь от часов
БУдет летом в 22 часа светло как засыпать
от перевода стрелок часов в сутках не прибавится. в ы ненарод НАРОД был ЗА перевод стрелок назад
для несмышленных ПОВТОРЯЮ НОРМА!! ЭТО КОГДА ВЕЧЕРОМ ТЕМНО А УТРОМ СВЕТЛО!!!!
у на север в июне ночь короче 7 часов потому приходится выбирать! вшаи доводы опровергнуты
молодым бездельникам охота больше светлого времени по вечерам.
простои детства не вышли хотят играть во дворе подольше
люди детишки выучите правило вечером должно быть ТЕМНО!
а утром светло!!!
иначе плохо!
просто люди не высыпаются.
вот и всё и да мы про казань говорим время восточных городов решайте сами живущие в этих городах.А здесь м ы про казань говорим долгота казани 49 градусов восточной долготы делим на 15. получаем + 3 часа к времени гринвича вернее 3 часа двенадцать минут
спор в итоге что лучше когда солнце светит в окно когда засыпаешь или утром когда спишь?
Лучше когда утром светит.
Вечером не уснешь если солнце светит засыпать всегда труднее чем просыпаться. в любом случае день летом менее 7часов. приходится выбирать.и да отдыхать в сумерках лучше