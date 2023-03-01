«Исянмесез, Рустам Нургалиевич»: «С днем рождения! Переведите, пожалуйста, время на час вперед»

Обзор обращений подписчиков телеграм-канала к раису Татарстана. Часть 2

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов отмечает день рождения — главе республики исполнилось 66 лет. В связи с этим в его адрес поступают поздравления от жителей региона. Самые яркие — в обзоре «Реального времени»

«Безнең белән бергә атлап, hәрчак әйдәп барыгыз»

В числе первых поздравлений — стихотворение на татарском (орфография и стиль сохранены):

Кадерле Президентыбыз!

Туган көнегез белән!

Изге теләкләр җибәрәм

Барлык туганнар белән!

Чын йөрәктән котлавым

Җыр булып Сезгә барсын.

Бүгенге бәйрәм гомергә

Истәлек булып калсын!

Татарстан халкынын

Якты булсын йөзләре.

Саулык-сәламәтлек белән

Көтсен гомер көзләре!

Кино ясаганыйм, котлап.

Кабул итеп алыгыз!

Безнең белән бергә атлап,

hәрчак әйдәп барыгыз.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич!!! Хәерле,ТУГАН КӨНЛЕ иртәләр белән!!!!!! Сезне чын күңелдән котлап, иң изге теләкләремне юллыйм!! Язның беренче якты һәм шатлыклы көнендә Сезгә һәм якыннарыгызга тән сихәтлеге, күңел көрлеге, җан тынычлыгы, бәхетле-мәхәббәтле тыныч тормыш телим!Алга таба да Республикабыз, халкыбыз, киләчәгебез мәнфәгатьләрен кайгыртып һәм соклангыч уңышларга ирешеп яшәргә язсын. Изге теләк-ниятләрегез якты булсын, уй-хыялларыгыз тормышка ашсын! — написала автор стиха.

И еще один стих, посвященный дню рождения Минниханова:

Ямьнәргә ямь өстәп,

Яз килә җиһанга!

Тагын да ямьлерәк күренә,

Сез туган булганга!

«Вы навряд ли тут все читаете, но все равно с днем рождения!»

А житель Татарстана пожелал президенту «сибирского здоровья, кавказского долголетия»:

— С Днем Рождения! Сибирского здоровья, кавказского долголетия и всего самого наилучшего! — написал он.

Некоторые поздравления заканчивались просьбами — например, о переводе времени:

— С днем рождения! Переведите, пожалуйста, время на час вперед, — написал татарстанец.

Есть и простые, но душевные поздравления:

— От души поздравляю вас с днем рождения. Здоровья вам и вашим близким. У нас самый лучший руководитель. Успехов в вашем нелегком труде на благо нашей Республики Татарстан и России.

— С днем рождения! Пусть Всевышний даст Вам сил, энергии созидания и долгих лет жизни в здравии!

А кто-то и вовсе сомневается, что раис Татарстана читает поздравительные комментарии под своим постом, но с днем рождения поздравил:

— Вы навряд ли тут все читаете, но все равно с днем рождения! — заявил житель республики.



И все же читает — Рустам Минниханов уже поблагодарил подписчиков за поздравления.