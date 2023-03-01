Татарстан вплотную подобрался по вводу жилья к Питеру

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе 2023 года на территории Татарстана было построено и введено в действие чуть более 2 тысяч домов с общей площадью жилых помещений 502,7 тысячи квадратных метров. Данные показатели оказались на 126,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, республика смогла вплотную подобраться к Санкт-Петербургу, который опережает ее лишь на 16 тысяч «квадратов». Подробнее — в материале «Реального времени».

Петербург обогнал республику лишь в конце прошлого года

По итогам прошлого года Санкт-Петербург обогнал Татарстан по количеству построенного жилья и занял 5-е место в топ-10 регионов России. Так, согласно данным на период с января по декабрь 2022 года, в республике было введено в строй 15,2 тысячи домов, а их общая площадь составила 3 миллиона «квадратов». В это же время в Северной столице площадь введенного жилья достигала 3,4 миллиона квадратных метров.

При этом Петербург смог выйти вперед лишь в ноябре 2022-го, а до этого на протяжении 10 месяцев он шел следом на шестой позиции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Говоря о сегодняшней ситуации в республике, стоит отметить, что в категории предприятий и организаций было введено 57 домов, что составляет 246,4 тысячи квадратных метров. В то же время по линии индивидуального жилищного строительства (за счет собственных средств населения) было построено 1,9 тысячи зданий — 256,3 тысячи квадратных метров. Общее количество квартир, появившихся в январе 2023-го, достигло 7,2 тысячи единиц.

Для сравнения: за весь 2022-й доля предприятий достигала 889,2 тысячи «квадратов» (138 домов), в то время как индивидуальное строительство составляло 2,2 миллиона квадратных метров (15 тысяч жилых зданий).

Татарстан — шестой по России, но первый в ПФО

На сегодняшний день всероссийский рейтинг строительства жилья выглядит следующим образом:

На первом месте расположилась Московская область, где за январь введен 1 миллион квадратных метров. На втором месте — Москва: 996,7 тысячи квадратных метров. На третьем — Краснодарский край (906,1 тысячи кв. м), далее идет Ленинградская область (529 тысяч кв. м), и замыкает пятерку Санкт-Петербург (518,7 тысячи кв. м). После Татарстана (502,7 тысячи кв. м) на седьмом месте находится Челябинская область (402,6 тысячи кв. м), следом за ней идет Новосибирская (355,6 тысячи кв. м), Приморский край (313,6 тысячи кв. м) и Башкирия (307,4 тысячи кв. м).

Однако, несмотря на все изменения, Татарстан по-прежнему остается абсолютным лидером Приволжского федерального округа. На втором месте Башкирия, а замыкает тройку Удмуртия — 299 тысяч кв. м. На четвертом месте расположилась Нижегородская область (219,9 тысячи кв. м), на пятом — Пермский край (202,9 тысяч кв. м). Кроме того, в топ-10 регионов ПФО вошли Чувашия, Самарская область, Марий Эл, Саратовская, Пензенская, Ульяновская, Кировская области и Мордовия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Годовой план по вводу жилья в республике уже выполнен на 16%

Напомним, уже в этом месяце министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал, что план 2023 года по строительству жилья на 11 февраля выполнен на 16%. Так, по его словам, программа социальной ипотеки выполнена на 27%, введено 15 домов на 44 тысячи квадратных метров. В работе остается 55 объектов различной степени готовности.

Он отметил, что наибольшее выполнение плана зафиксировано по линии индивидуального жилищного строительства. Согласно статистической отчетности, сдано почти 17% от плана, который составляет 1 миллион 510 тысяч квадратных метров.

По линии коммерческого строительства выполнение годового плана составляет 14%. Сдано 43 многоквартирных дома суммарной площадью 202 тысячи кв. м. В работе остается 154 объекта в разной степени готовности, отметил министр.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В январе руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров также заявил, что в 2023 году в столице Татарстана планируют возвести 1,25 млн квадратных метров жилья. Он также сообщил, что объем работ в сфере строительства, выполненных в 2022 году на территории города, оценивается в 70 миллиардов рублей. По сравнению с предыдущим годом он вырос на 40%.

Большая часть строительных работ — 67% — пришлась на многоквартирные дома, в том числе 12% — по программе социальной потеки. На индивидуальное жилье пришлась треть построенного.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин