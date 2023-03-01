Иран хочет отменить визы для россиян

Иран выступает за безвизовый режим с Россией. Об этом «Парламентской газете» заявил чрезвычайный и полномочный посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Он заявил, что Иран открыт для российских туристов, которым надо дать, по его словам, возможность познакомиться с достопримечательностями и богатой культурой этой страны. Джалали заверил, что в Иране готовы обеспечить туристам из России высокий уровень безопасности.

Джалали напомнил, что с января 2023 года в Иране отменены визы для тех, кто приезжает в рамках групповых туристических поездок. Главным вопросом, по его словам, является предоставление въездных виз.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Конечно, нам предстоит укрепить работу наших турагентств. Но в целом мы выступаем за то, чтобы в перспективе отменить визы между нашими странами, — отметил он.

В середине февраля правительство России утвердило список из 19 государств, граждане которых имеют право получить визу на основании подтверждения брони в отеле. В перечень вошел и Иран.

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Айрат Назипов