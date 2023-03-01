На оздоровительную кампанию в Татарстане направят 2,1 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году в Татарстане на оздоровительную кампанию планируется направить 2,1 миллиарда рублей. Об этом на коллегии Министерства по делам молодежи республики рассказал глава ведомства Ринат Садыков.



— В целом в 2022 году было оздоровлено более чем 205 тысяч детей. В это число входят и дети Донбасса, города Лисичанска, которые изъявили желание отдохнуть в лагерях Татарстана, а также 5 с лишним тысяч отдохнувших на Черноморском побережье, — рассказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Продолжится программа реновации оздоровительных лагерей. В 2022 году она охватила 10 объектов, заявил Ринат Садыков.

«Реальное время» писало, что в этом году в Казани продолжится капитальный ремонт в спортивно-оздоровительном лагере «Молодая гвардия». На эти цели готовы выделить из республиканского бюджета еще 300 млн рублей. Работы на территории лагеря начались еще в 2021-м, а завершить их планировалось к началу 2023-го.



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Татьяна Демина