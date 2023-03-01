В ООО «Соллерс Форд» приняли решение о реорганизации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Руководство ООО «Соллерс Форд» приняло решение о реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Соллерс Холдинг Менеджмент». Об этом стало известно «Реальному времени».

После завершения реорганизации в форме присоединения ООО «Соллерс Форд» продолжит свою деятельность, а ООО «Соллерс Холдинг Менеджмент» прекратит.

Кредиторы ООО «Соллерс Холдинг Менеджмент» могут предъявить требования о досрочном исполнении обязательства или прекращении обязательства и возмещении убытков в течение месяца.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отчетности компании указывалось, что ПАО «Соллерс» владело контролирующей долей в размере 51% в уставном капитале совместного предприятия «Соллерс Форд», доля Ford Motor Company составляла 49%. В конце января 2022 года Форд вышел из капитала компании, и ООО «Форд Соллерс Холдинг» было переименовано в ООО «Соллерс Холдинг Менеджмент». Свою долю американская компания продала в ноябре прошлого года.

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Айрат Назипов