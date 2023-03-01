Украина попыталась атаковать объекты Крыма с помощью беспилотников

Российские военные предотвратили попытку массированной атаки дронов на Крым. Об этом рассказали в Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, шесть БПЛА были сбиты средствами ПВО, еще четыре вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

В результате украинской атаки никто не пострадал. Разрушений на земле не допущено.

Фото: commons.wikimedia.org

В ночь на вторник, 28 февраля, украинские военные попытались разрушить объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Адыгее. Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры.

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Айрат Назипов