За сутки в Казани вывезли 23 тыс. тонн снега

Фото: Инна Серова

За минувшие сутки на уборку улично-дорожной сети Казани было направлено 855 единиц специализированной техники и задействовано 622 работника. Всего за этот период на снегоплавильные пункты вывезено 23 тыс. тонн снега, использовано 266 тонн противогололедных материалов: 162 тонны реагентов и 104 тонны песко-соляной смеси.

Сегодня днем на улицах Казани работают 383 единицы техники и 522 сотрудника коммунальных служб, продолжающих очистку дорог и пешеходных зон от снежных масс и обработку поверхностей антигололедными средствами.

С начала зимы с городских улиц вывезено суммарно 301,2 тыс. тонн снега, всего израсходовано 28,4 тыс. тонн противогололедных материалов.

Ариана Ранцева