Катки в парках Казани завершили свою работу
В Казани закрылись катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.
Оба катка проработали 63 дня. В общей сложности услугами проката коньков на обоих объектах воспользовались около 37 тысяч раз.
Каток в парке «Черное озеро» проработал свой шестой сезон, а каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ встретил свою первую зиму.
Напомним, последние три дня каток в парке «Черное озеро» не работал из-за теплой погоды. По этой же причине был закрыт пункт проката коньков.
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