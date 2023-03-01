Новости общества

18:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Катки в парках Казани завершили свою работу

16:49, 01.03.2023 1
Катки в парках Казани завершили свою работу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани закрылись катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

Оба катка проработали 63 дня. В общей сложности услугами проката коньков на обоих объектах воспользовались около 37 тысяч раз.

Каток в парке «Черное озеро» проработал свой шестой сезон, а каток в сквере 100-летия образования строительной отрасли РТ встретил свою первую зиму.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, последние три дня каток в парке «Черное озеро» не работал из-за теплой погоды. По этой же причине был закрыт пункт проката коньков.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:57
    могли бы еще две недельки минимум поработать, еще будут минусы
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с начальником ГБУ «Управление рационального использования ТЭР» Робертом Гилязиевым
Официальные партнеры