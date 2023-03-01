«Соллерс» запустил программу долгосрочной аренды новых автомобилей, произведенных в Татарстане

«Соллерс» запустил программу долгосрочной аренды своих новых легких коммерческих автомобилей, которые выпускаются на татарстанском заводе в Алабуге. Речь идет о Sollers Argo и Sollers Atlant, сообщает пресс-служба предприятия.

Стоимость аренды напрямую зависит от срока действия договора и желаемого пробега. Так, ежемесячный платеж за аренду на бортовой фургон с тентом Argo сроком на 36 месяцев и годовым пробегом не более 30 000 км составит 71000 рублей в месяц. Стоимость аренды второй машины — 76 200 рублей.

Оформить аренду на автомобиль может юридическое лицо или частный предприниматель в любом дилерском центре Sollers на территории России.

Фото: кадр видео

Оба транспорта начали производить в Татарстане в конце ноября. Как отмечает предприятие, Sollers Argo и Sollers Atlant — это автомобили на базе мировых технологий и стандартов качества с лучшей в классе экономикой владения в сегменте LCV в России.

В конце прошлого года, «Соллерс» начал продажи легких коммерческих автомобилей Argo и Atlant под своим брендом. Объем продаж и производства авто в перспективе на пять лет может составить порядка 50 тысяч автомобилей.

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Айрат Назипов