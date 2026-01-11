Турпоток россиян в Израиль вырос на 11%
Несмотря на положительную динамику, туристический поток пока далек от показателей докризисного периода
Количество поисковых запросов на авиабилеты в Тель-Авив среди российских пользователей в 2025 году выросло на 11%, по сравнению с предыдущим годом. Такую статистику привел представитель израильского министерства туризма Хасан Мадах, пишет РИА «Новости».
Несмотря на положительную динамику, туристический поток пока далек от показателей докризисного периода. Так, в 2023 году Израиль посетили около 151 тысячи россиян, а в 2024 году эта цифра сократилась почти втрое — до 60 тысяч.
Рост числа поисковых запросов позволяет надеяться на постепенное восстановление популярности Израиля как направления для путешествий среди российских туристов.
Ранее Росавиация сняла ограничения на ночные вылеты из России в Израиль.
