Изменения в движении по кругу, разметке и новые знаки: в России вступили в силу поправки в ПДД

Какие важные новшества в Правилах дорожного движения с 1 марта необходимо знать

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С сегодняшнего дня в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД), документ разработан Минтрансом совместно с ГИБДД страны. Большинство нововведений дополняет или закрепляет уже имеющиеся нормы, часть уже применяется в виде эксперимента. Однако о некоторых важных изменениях в ПДД водители еще не слышали. Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

С круга съезжаем по крайней правой полосе

Одним из основных пунктов поправок стало уточнение правила проезда перекрестков с круговым движением. До сегодняшнего дня любой водитель, въезжавший на перекресток, обозначенный знаком «Круговое движение», должен был уступить дорогу тому, кто уже двигался по кругу. Теперь, уточняют эксперты, правило применяется, если въезд на перекресток осуществляется не с главной дороги.



— По сути, все оставили так же. Если грубо, кто на «круге», тот главный. Единственное, что хоть это было и раньше, сейчас официально ввели то, что перед этим круговым движением есть какой-то знак, который указывает, какая дорога главная. Потому что бывает, что только часть круга главная или только половина. И еще сейчас съезжать с круга нужно только с крайней правой полосы, — рассказал юрист Федерации автовладельцев России (ФАР) Владлен Копвиллем.

Электросамокаты получают особый статус

С 1 марта электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и другие аналогичные средства передвижения получают особый статус. Теперь они называются «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Согласно определению, таким видом транспорта является то, что имеет колеса, двигатели и предназначается для одного человека. Также в ПДД для них устанавливаются следующие правила:

максимальная скорость передвижения — не более 25 километров в час;

транспорт, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не может быть тяжелее 35 килограммов;

приоритет в движении отдается пешеходам;

движение данного вида транспорта регулируется собственными дорожными знаками.

— Это давно хотели ввести, просто работала так называемая регуляторная гильотина. Смысл такой, что говорили о том, как полностью изменить правила, а не делать «заплатки». Это было уже года три-четыре назад. Но все-таки сделали «заплатки». Хотя в 2027 году планируют сделать новые Правила дорожного движения. СИМ — это новая глава, ее просто раньше не было. Но в ней есть очень много пунктов, например ограничение скорости для электросамокатов. Но кто будет это проверять? У нас нет камер определения скорости на тротуаре. Есть такие, которые определяют лица, но это в крупных городах. Также непонятно, как будут заряжать самокаты. Обычно представитель фирмы, которая их сдает, приезжает, собирает в кучу и везет к месту зарядки. А вот по новым правилам это запрещено. Я считаю, что сейчас будут менять КоАП, потому что много чего запрещено: превышение скорости на этих СИМах, в каких случаях и по каким дорогам можно ездить. Но опять-таки, ответственности никакой нет, — считает юрист ФАР.

Три четверти ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в 2022 году — столкновения с пешеходами. Как наезд на пешехода зарегистрировали 74% (620 ДТП) с участием СИМ, почти пятая часть (17,5%, или 147 происшествий) пришлась на столкновения, другие виды ДТП в сумме составили 8,5%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Островки безопасности должны быть свободны

Нововведения коснутся и направляющих островков, а также островков безопасности. Теперь официально введен запрет остановки и стоянки на них. Стоит отметить, что эти запреты существовали и раньше, но теперь данную норму прописали в отдельном пункте ПДД. Однако штрафов за нарушение конкретно этого правила пока не существует. Поэтому водителей могут оштрафовать по уже действующим статьям. Например, штраф за нарушение правил остановки или стоянки в неположенном месте составит от 500 до 3 тысяч рублей.

— Это сейчас явным порядком ввели, и просто за это будет штраф. По-моему, 500 рублей — это же «минималка». Люди оставляли машины на этих островках безопасности, и это мешало видеть другие машины. Ты проезжаешь, на островке стоит какая-то машина, и из-за нее ничего не видно. Не то чтобы это раздражает, но мне не нравится, когда стекла автомобиля затонированы, а ты подъезжаешь к какому-нибудь перекрестку и ничего не видно. Вот у меня был случай. Улица Профсоюзная. Все улицы, которые ее пересекают, главные. Просто сейчас много светофоров повесили. Вот когда светофоров не было, ты подъезжаешь к перекрестку и стоишь ждешь. Тебе видно, есть ли там машины. А если она у тебя затонирована и стоит чуть-чуть впереди, то ты просто ничего не видишь. Как помню, я вижу всех, кто едет по Профсоюзной от улицы Баумана, а тех, кто сверху спускается, — нет. Хорошо, если сбоку стоит какой-нибудь троллейбус. Я просто понимаю, что как он тронется, то я на своей легковой машине, прикрываясь им, могу ехать. Если сверху кто-то летит, то ударит в первую очередь его, и вряд ли его собьет. Но если на этом месте будет такая же легковая, то мы на одной скорости не успеем разъехаться. Суть такая, что без островков можно было не видеть другие машины, — пояснил эксперт.

Фото: ru.wikipedia.org

Парковаться до полуночи или до утра?

Также ведомства уточнили правила стоянки в зоне действия знаков, запрещающих ее по четным и нечетным дням. Стоит отметить, что изменения касаются только времени перестановки машины — периода, когда разрешена стоянка на обеих сторонах дороги, если на улице стоят сразу оба знака. Так, если раньше водители могли оставлять свои автомобили на обеих сторонах проезжей части с 19.00 до 21.00, то теперь — с 21.00 до 00.00.

— Это не так сильно касается центральных городов. Вот у нас в Казани так было на улице Адоратского. Это все связано с уборкой. Обычно зимой идет уборка снега. В одну ночь убирают с одной стороны улицы, а в следующую — с другой стороны. То, что время они указали с девяти вечера и до полуночи, я бы сделал где-то до 6 или 7 утра. Получается же, что одна сторона полностью освобождена. И точно так же все эти коммунальные службы могли бы спокойно убирать снег, а утром ты, как говорится, освободи. Ну никто не будет, если припарковался вечером, бежать к 12 ночи и переставлять. Забегая вперед, опять отмечу, что это все только «заплатки». А у нас даже до сих пор нет административной ответственности за движение задним ходом. Да, есть такой пункт, что надо быть осторожным, ставить кого-то, кто будет тебя направлять. Но если ты кого-то задним ходом заденешь, то будешь отвечать только по ОСАГО за какой-то ущерб, — сказал Копвиллем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Автобус — это почти грузовик

С сегодняшнего дня в России также появятся и новые дорожные знаки. Это будут два запрещающих знака: 3.34 «Движение автобусов запрещено» и 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Вместе с внесением в ПДД главы о СИМ появится и знак 8.4.7.2 «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности». Такой знак будет уточнять, в каком случае действие того или иного знака распространяется только на водителей данного вида транспорта. Кроме того, в стране теперь появится знак 8.26 «Зарядка электромобилей».

— Движение автобусов — это как движение грузовых машин. По некоторым дорогам запрещено, но и то за исключением школьных автобусов. Это, по сути, дублер запрета для грузовых машин. Ввели, и где-то, может, он и будет стоять. Большая нагрузка на дорожное покрытие, и поэтому время от времени грузовики не могут где-то проезжать. Так и автобусы. Формально это другая категория машин. Если грузовики у нас идут по массе C, D, а для автобусов — E, — объяснил специалист.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

За проезд на желтый штрафуют, как за красный

В этом месяце российских водителей все чаще стали штрафовать за проезд на желтый сигнал светофора. Как рассказал Владлен Копвиллем, данная мера существовала всегда, но на фоне введения поправок в ПДД она фактически обрела новый статус.

— Это также было раньше в ПДД. То, что на желтый свет ехать тоже запрещено. Было единственное исключение. Вот, например, у нас в Казани желтый горит лишь 3 секунды. Исключение было для тех, кто выехал на мигающий зеленый на перекрестке, чтобы успеть проехать. Получается, все, что уже было, они внесли в ПДД и сделали «заплатки». Как раз та самая «регуляторная гильотина» говорила, что лучше представьте совершенно новые правила. У нас и «Платон» появился, и техосмотр. Правила-то утверждены Кабмином еще 30 лет назад. Новый же документ никто не хочет, потому что это очень большая работа, — рассказал юрист.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Новая секция на светофоре, никаких пассажиров на мопеде и диагональные переходы

Пакет нововведений подразумевает целый ряд поправок, часть из которых не несет глобальных изменений для автомобилистов.

Так, например, перевозить пассажиров на мопеде теперь запрещено. Ранее это было разрешено в случае, если это предусматривала конструкция.

Зоны платной парковки смогут обозначать синей разметкой, но это необязательно. Платная парковка может быть обозначена и белой краской, как сейчас.

Также теперь водителям нужно будет обращать внимание на табло трамвая «Внимание, пассажир!». Если такой световой сигнал горит, водитель, приближающийся сзади, должен остановиться перед разметкой или трамваем. Начинать движение можно только при отсутствии пешеходов и после того, как этот сигнал погас.

Местами на дорогах появится диагональная разметка пешеходных переходов. Уточняется, что это будет касаться перекрестков.

Знак «Инвалид» теперь можно размещать на автомобиле, только если он находится в федеральном реестре.

Новая световая секция на светофоре в виде стрелки с мигающим сигналом бело-лунного цвета.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Также одним из новшеств стало то, что теперь водители могут предъявлять свои документы в электронном виде. Напомним, ГИБДД разрешила водителям предъявлять права в электронном виде с 1 октября — удостоверение было доступно в тестовом режиме в приложении «Госуслуги Авто». При этом стоит отметить, что начальник Госавтоинспекции России Михаил Черников говорил о возможности введения электронных прав еще в 2019 году. В октябре прошлого года представитель силовых структур в кулуарах Х Международной специализированной выставки «Дорога 2022» в Казани рассказал, что применение электронных водительских документов не потребует внесения изменений в Правила дорожного движения, их уже внесли в последний пакет поправок.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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