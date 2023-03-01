Россия передала США ноту о приостановке участия в ДСНВ

Россия передала официальную ноту США о приостановке участия Москвы в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

— Мы вчера передали официальную ноту американской стороне, в которой отфиксировали, что выполнение ДСНВ приостанавливается, но при этом его центральные положения — ограничения по количествам соответствующих систем — будут нами соблюдаться, — сказал он «РИА Новости».

Фото: pixhere.com

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о приостановлении участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Законопроект одобрила Госдума, также его поддержал Совет Федерации.

Позже глава государства добавил, что Россия должна учитывать ядерный потенциал США и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью стратегическое поражение РФ. Накануне Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ.

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Айрат Назипов