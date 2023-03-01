Количество электронных обращений при оформлении недвижимости в Татарстане увеличилось в 1,6 раза

За первый месяц 2023 года в Росреестр Татарстана на учетно-регистрационные действия поступило около 47 тысяч заявлений. Это на 5,7 тысячи больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом количество электронных обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 62%. В январе этого года на регистрацию прав и постановку объектов недвижимости на кадастровый учет подали более 27 тысяч онлайн-заявлений. Этот показатель в 1,6 раза превышает результат этого же периода прошлого года, когда в Росреестр Татарстана поступило 16,7 тысячи таких заявлений.

— Начиная с прошлого года в онлайн-формате в Росреестр Татарстана поступает более половины всех документов. В этом году этот показатель составил 57%. Значительный рост обращений посредством электронных сервисов свидетельствует об эффективности взаимодействия с нашими заявителями, — прокомментировала заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Фото: prav.tatarstan.ru

Среди поступивших обращений в электронном виде около 2,5 тысячи — это заявления на регистрацию ипотеки с привлечением кредитных средств банков. По итогам первого месяца 96% (2 368) таких ипотек было зарегистрировано Росреестром Татарстана за один день.

Напомним, за первые 8 месяцев 2022 года в Росреестр Татарстана поступило более 774 тысяч обращений на регистрационные действия. Чаще всего граждане обращались за регистрацией права собственности. По этому вопросу ведомство приняло 692 тысячи заявлений.



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Айрат Назипов