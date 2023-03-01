Управляющая ТЦ «Мега» компания высказалась о замене IKEA в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Ingka Centres, управляющая торговыми центрами «Мега» в России, высказалась о замене IKEA в Казани на белорусскую компанию. Там заявили, что не ведут переговоров со Swed House о размещении на пустующих после ухода IKEA площадях, сообщает «РБК Татарстан».

— Мы не ведем никаких переговоров с компанией Swed House, — отметили в пресс-службе.

На этой неделе сообщалось, что в Казани белорусская Swed House планирует занять площади ушедшей шведской компании.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Напомним, в феврале Ingka Group, владеющая сетью IKEA и торговыми центрами «Мeга» в России, начала искать покупателя более чем на 2 млн «квадратов» нeдвижимости в Роcсии. Велись переговоры как минимум с двумя пoтенциальными покупателями, чьи имена не раскрывались.



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Елизавета Пуншева