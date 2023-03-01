Рустам Минниханов поручил комплексно подойти к решению проблемы оттока молодежи из сел Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил комплексно подойти к проблеме оттока молодежи из сельской местности. Работой должны заняться Минмолодежи, Минсельхозпрод и Минэкономики республики.

— Актуальный вопрос — высокий отток молодежи из районов. Министерству молодежи совместно с Министерством сельского хозяйства, Советом муниципальных образований необходимо подготовить предложения по дальнейшему развитию подпрограммы «Сельская молодежь». Она вообще пошире должна быть, — заявил Рустам Минниханов.

По его словам, в этом направлении также следует поработать Минэкономики Татарстана — в части создания рабочих мест. Он обратил внимание, что для молодежи необходимо создать привлекательные условия в районах.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Для того, чтобы наша молодежь не перемещалась в крупные промышленные центры. На селе мы тоже можем организовать достойные рабочие места и социально-культурную сферу. Поэтому эта тема требует комплексного подхода, — заявил Рустам Минниханов на итоговой коллегии Минмолодежи Татарстана.

Муниципалитеты республики уже занимаются работой по повышению своей привлекательности для молодежи. Например, в прошлом году утвердили районную программу «Сельская молодежь Тукаевского района на 2022—2024 годы». Ее цель — повышение социальной и экономической активности сельской молодежи.



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Татьяна Демина