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Глава Роспотребнадзора усомнилась в выводах ФБР об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане

10:11, 01.03.2023 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Глава Роспотребнадзора усомнилась в выводах ФБР об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала свое мнение относительно версии происхождения COVID-19, которую выдвинули в Федеральном бюро расследований. По мнению ФБР, причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Ухане.

— Ничего запретного они там, по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его [коронавирус] утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная, — передает ее слова «РИА Новости».

Отметим, что директор ФБР Кристофер Рэй заявлял, что бюро уже давно считает источником пандемии «лабораторный инцидент в Ухане». Он обвинил китайские власти в попытках помешать расследованию установления причин пандемии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В середине февраля палата представителей конгресса США приступила к расследованию происхождения COVID-19. Созданный спецкомитет по коронавирусной пандемии начал проверять версию об искусственном происхождении вируса и его утечки из китайской лаборатории.

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Айрат Назипов
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