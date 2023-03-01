Глава Роспотребнадзора усомнилась в выводах ФБР об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказала свое мнение относительно версии происхождения COVID-19, которую выдвинули в Федеральном бюро расследований. По мнению ФБР, причиной пандемии коронавируса стала утечка из лаборатории в Ухане.
— Ничего запретного они там, по крайней мере, из того, что есть, не изучали… Подтвердить, что они его [коронавирус] утеряли, он оттуда вытек, совершенно невозможно. Система безопасности там качественная, — передает ее слова «РИА Новости».
Отметим, что директор ФБР Кристофер Рэй заявлял, что бюро уже давно считает источником пандемии «лабораторный инцидент в Ухане». Он обвинил китайские власти в попытках помешать расследованию установления причин пандемии.
В середине февраля палата представителей конгресса США приступила к расследованию происхождения COVID-19. Созданный спецкомитет по коронавирусной пандемии начал проверять версию об искусственном происхождении вируса и его утечки из китайской лаборатории.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым