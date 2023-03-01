В Татарстане на реновацию 41 объекта молодежной политики направят 2,8 миллиарда рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В 2023 году в Татарстане на реновацию 41 объекта молодежной политики в 25 муниципалитетах направят 2,8 миллиарда рублей. Об этом на коллегии Министерства по делам молодежи республики рассказал глава ведомства Ринат Садыков.

Он напомнил, что за прошлый год в Татарстане отремонтировали 37 объектов молодежной политики. Потратили на это более 1,7 миллиарда рублей.

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Напомним, в Казани планируют построить подростково-молодежный центр на берегу озера Средний Кабан, вблизи ул. Бутырской в Приволжском районе. Площадь проекта планировки территории — 2 га. Потребуется построить дорогу к подростково-молодежному центру с местного проезда по Фермскому шоссе.

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Татьяна Демина