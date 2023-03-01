Заповедный фонд Татарстана вырос на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за последние пять лет заповедный фонд вырос на четверть. Об этом на коллегии Госкомитета республики по биоресурсам рассказал глава ведомства Федор Батков.

Он напомнил, что на сегодняшний день природно-заповедный фонд Татарстана включает в себя 193 особо охраняемые природные территории. Под особой охраной находится 631 редкий и находящийся под угрозой исчезновения вид животных, растений и грибов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Федор Батков также рассказал, что в прошлом году в Татарстане создали два памятника природы. Ученым в пяти районах республики удалось выявить новые места обитания редких видов, в том числе занесенных в Красную книгу и до этого не встречавшихся на территории региона.

Напомним, в 2022 году в Верхнеуслонском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лаишевском и Зеленодольском районах, а также частично на территории Предволжья выявили восемь новых участков для создания особо охраняемых природных территорий. Таковы результаты исследований по выявлению видового разнообразия животных, растений и грибов в Татарстане.



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Татьяна Демина