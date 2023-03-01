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В комитете Госдумы поддержали идею об ужесточении наказания за дискредитацию всех участников СВО

14:26, 01.03.2023
В комитете Госдумы поддержали идею об ужесточении наказания за дискредитацию всех участников СВО
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Комитет Госдумы поддержал поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию всех участников СВО, в том числе добровольцев. Об этом сообщает ТАСС.

За фейки о деятельности добровольческих формирований в СВО, повлекшие тяжкие последствия, будет грозить до 15 лет лишения свободы.

За публичные действия по дискредитации ВС РФ и всех участников СВО, в том числе добровольцев, будет грозить до 5 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru

В начале недели сообщалось, что в Казани со дня введения в КоАП России статьи, предусматривающей административную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил страны, сотрудники полиции выявили и пресекли 69 таких правонарушений. Подавляющее большинство граждан получили штрафы.

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Айрат Назипов
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