Правительство России разрешило добровольцам получать лечение в военных учреждениях

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Кабмин России утвердил постановление, позволяющее участвующим в спецоперации добровольцам получать лечение в военных медучреждениях. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

— Подписано постановление, которое дает возможность участникам добровольческих формирований, таких людей у нас немало, получать бесплатную помощь в военно-медицинских частях и организациях, — сказал он.

По словам Мишустина, в этих же учреждениях добровольцам могут предоставить лекарства и медицинские изделия.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на прошлой неделе Минобороны России предоставило добровольцам право бесплатного проезда в общественном транспорте. Оно распространяется на добровольцев, которые содействуют выполнению задач российской армии в период мобилизации, военного положения, военного времени, при вооруженных конфликтах, контртеррористических операциях, операциях за пределами России.

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Айрат Назипов