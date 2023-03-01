Казанское метро оснастят детекторами паров и следов взрывчатки

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Устройство должно распознавать нитроглицерин и смеси из аммиачной селитры

Как выяснило «Реальное время», казанский «Метроэлектротранс» за собственные средства купит портативные обнаружители паров и следов взрывчатки — путем отбора частиц или забора проб воздуха с последующим их анализом при обследовании различных предметов и веществ, обнаруженных в ходе досмотра. Всего планируется закупить пять устройств за 7,25 миллиона рублей — то есть по 1,45 миллиона за штуку.

В пресс-службе «Метроэлектротранса» «Реальному времени» сообщили, что устройства закупаются для использования в метро. Речь о плановом обновлении оборудования.

Стоит отметить, что сейчас на рынке стоимость подобных гаджетов начинается от полумиллиона рублей.

Одна из моделей портативного обнаружителя паров взрывчатых веществ. Фото: скриншот

Прибор должен выявлять и идентифицировать пары тринитротолуола, нитроглицерина, смесей взрывчатых веществ, состоящих из аммиачной селитры и углеводородного горючего вещества (АСДТ). Еще он должен определять микрочастицы вышеупомянутых веществ, а также других — пентаэритриттетранитрата, динитротолуола, гексогена, тетрила, пикриновой кислоты, гексаметилентрипероксиддиамина, аммиачной селитры, черного пороха и октогена. На обнаружение веществ дается не более двух секунд, а аппарат должен быть готов к работе в течение не более 40 секунд.

Касаемо технических характеристик — прибор должен работать в диапазоне температур от +0оС до +45оС, иметь срок службы не менее семи лет и быть произведен не ранее четвертого квартала 2022 года. В комплект поставки, кроме самого детектора, должны входить зарядка, три аккумулятора, транспортная сумка и т.д. Поставить устройства должны не позднее 1 июня 2023 года.



Устройства используют в аэропортах и ж/д вокзалах

Подобные устройства используются с середины 2010-х годов. Например, в 2018—2019 годах АО «Федеральная пассажирская компания», «дочка» РЖД, которая перевозит пассажиров в поездах дальнего следования во внутригосударственном и межгосударственном сообщениях, закупила детекторы на общую сумму в 526 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Покупают их и для аэропортов. Как выяснило «Реальное время», еще в 2015 году устройство купили для аэропорта Нижнего Новгорода. Также есть данные о закупке их для воздушных гавань Кирова, Норильска и Ульяновска.

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Дарья Пинегина