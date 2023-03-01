В Татарстане в мае откроется центр военно-спортивной подготовки

Татарстан станет одним из 12 регионов, в котором в мае будет создан пилотный центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, об этом стало известно на совещании сопредседателей Российского Союза боевых искусств (РСБИ).



В число регионов, в которых создадут центры, кроме Татарстана, вошли: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В мае к обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тыс. человек. Центры будут готовить и обучать молодежь в возрасте 14—35 лет, включая школьников и студентов. Также центры будут использовать в качестве площадок для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».



Фото: dfo.gov.ru

Для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания уже отобрали 216 инструкторов, сейчас они проходят обучение.

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Маргарита Головатенко