Муниципальное образование город Набережные Челны
Общая информация
Набережные Челны — город республиканского подчинения, главный город полицентрической Набережночелнинской агломерации и центр Нижнекамского ТПК/
Площадь города — 171,03 км²; по обоим берегам Камы расположена обширная (включающая 19 районов) пригородная зона.
Городской Совет муниципального образования город Набережные Челны является представительным органом муниципального образования город Набережные Челны.
Городской Совет состоит из 45 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком на пять лет.
Возглавляет Городской Совет, председательствует на заседаниях Городского Совета и руководит его работой на постоянной основе Мэр города — Магдеев Наиль Гамбарович.
Исполнительную власть в муниципальном образовании представляет Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны. Руководитель Исполнительного комитета — Салахов Фарид Шавкатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805, пр.Х.Туфана, д. 23
- Телефон: (8552) 30-55-42
- Сайт: http://nabchelny.ru/
Дата последнего обновления: 09.12.2020