В ремонт дороги к челнинскому СНТ «Гидростроитель-1» вложат более 66 миллионов рублей
В Набережных Челнах планируют отремонтировать подъезд к садоводческому некоммерческому товариществу «Гидростроитель-1». Работы оценили более чем в 66,2 миллиона рублей.
Отремонтировать намерены 630 метров дороги. Завершить работы требуется к 20 октября 2022 года.
— Проектом предусмотрены работы по устройству земляного полотна под дорожную одежду. После чего восстанавливают ширину обочин до проектных параметров с подсыпкой грунта, — гласит документация к тендеру.
Поиском подрядчика занимается ГБУ «Дирекция финансирования ПДР». Средства на ремонт подъезда к челнинском СНТ выделят из бюджета Татарстана и Набережных Челнов.
Как сообщал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в 2022 году в дорожный сектор республики инвестируют 173,8 миллиарда рублей. Это беспрецедентная сумма.
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