Салахов Фарид Шавкатович
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Родился 3 января 1986 года в г. Буинске.
Образование
Окончил Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
Трудовая деятельность
Апрель-декабрь 2017 г. — главный инженер МУП «Предприятие автодорог».
2017-2020 гг. — директор МУП «Предприятие автодорог».
С марта 2020 г. — руководитель исполнительного комитета г. Набережные Челны.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805, пр.Х.Туфана, д. 23
- Телефон: (8552) 30-55-42
- Сайт: http://nabchelny.ru/
Дата последнего обновления: 09.12.2020