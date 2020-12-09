Список персон

Салахов Фарид Шавкатович

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родился 3 января 1986 года в г. Буинске.

Образование

Окончил Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет.

Трудовая деятельность

Апрель-декабрь 2017 г. — главный инженер МУП «Предприятие автодорог».
2017-2020 гг. — директор МУП «Предприятие автодорог».
С марта 2020 г. — руководитель исполнительного комитета г. Набережные Челны.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423805, пр.Х.Туфана, д. 23
  • Телефон: (8552) 30-55-42
  • Сайт: http://nabchelny.ru/

Дата последнего обновления: 09.12.2020

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