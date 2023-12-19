В Набережных Челнах вырастет стоимость проезда в общественном транспорте

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 1 января по 31 декабря 2024 года стоимость проезда в автобусах и трамваях Набережных Челнов составит 35 рублей. По сравнению с этим годом билет подорожал на пять рублей.

Поездка на челнинских автобусах и трамваях в следующем году обойдется в 35 рублей как при оплате наличными, так и по банковской карте, следует из постановления Госкомитета Татарстана по тарифам. В 2023-м она стоит 30 рублей.

При оплате проезда билетом длительного пользования на 100 и более поездок он в следующем году будет стоить 25 рублей. Это на два рубля дороже, чем на сегодняшний день.



Стоимость проезда в общественном транспорте в начале 2024 года вырастет и в Казани. Ее увеличат до 42 рублей за наличный расчет и до 38 рублей при оплате картой. На сегодняшний день проезд в общественном транспорте города — автобусах, троллейбусах, метро и трамваях — составляет 36 рублей при оплате наличными. Поездка за безналичный расчет — по банковской или транспортной карте — обойдется в 35 рублей.



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Татьяна Демина