Новости общества

12:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах представили нового начальника управления соцзащиты

09:12, 20.11.2023 1
В Набережных Челнах представили нового начальника управления соцзащиты
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новым начальником Управления соцзащиты Минтруда Татарстана в Набережных Челнах стал Ленар Шакиров. Руководителя на аппаратном совещании представил мэр города Наиль Магдеев.

— Достаточно большое количество вопросов имеет место в Управлении социальной защиты и по отношению к людям старшего поколения, и по отношению к людям, которые нуждаются в помощи государства. Поэтому довольно сложная и непростая работа у вас, но мы вам пожелаем выдержки и терпения, — сказал Магдеев.

Градоначальник назвал Ленара Шакирова «подготовленным и умеющим работать» человеком. Он выразил надежду на то, что новый руководитель будет выполнять свои задачи с достоинством и честью.

До назначения Шакиров занимал должность директора челнинского филиала Фонда социального страхования по Татарстану.

В августе в Набережных Челнах на должность директора МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» назначили Азамата Вильданова. Он работал начальником отдела муниципального заказа исполкома и гендиректором ОАО «Горзеленхоз».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан Магдеев Наиль ГамбаровичМуниципальное образование город Набережные Челны
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 ноя
    Волшебные часики на какую зарплату ?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также