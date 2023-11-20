В Набережных Челнах представили нового начальника управления соцзащиты

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новым начальником Управления соцзащиты Минтруда Татарстана в Набережных Челнах стал Ленар Шакиров. Руководителя на аппаратном совещании представил мэр города Наиль Магдеев.

— Достаточно большое количество вопросов имеет место в Управлении социальной защиты и по отношению к людям старшего поколения, и по отношению к людям, которые нуждаются в помощи государства. Поэтому довольно сложная и непростая работа у вас, но мы вам пожелаем выдержки и терпения, — сказал Магдеев.

Градоначальник назвал Ленара Шакирова «подготовленным и умеющим работать» человеком. Он выразил надежду на то, что новый руководитель будет выполнять свои задачи с достоинством и честью.

До назначения Шакиров занимал должность директора челнинского филиала Фонда социального страхования по Татарстану.

В августе в Набережных Челнах на должность директора МУП «Управление контроля качества жилищно-коммунальных и транспортных услуг» назначили Азамата Вильданова. Он работал начальником отдела муниципального заказа исполкома и гендиректором ОАО «Горзеленхоз».



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Айрат Назипов