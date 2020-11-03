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Власти Челнов решили формировать у горожан нетерпимость к алкоголю

09:15, 03.11.2020
Власти Челнов решили формировать у горожан нетерпимость к алкоголю
Фото: google.com/maps

Власти Набережных Челнов утвердили программу увеличения продолжительности жизни горожан на ближайшие 5 лет. Соответствующее постановление подписал глава исполкома Челнов Фарид Салахов.

Горадминистрация собирается бороться с нелегальным алкоголем, формировать у местных жителей негативное отношение к пьянству и совершенствовать наркологическую медпомощь, передает портал chelny-biz.ru.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Чтобы увеличить продолжительность жизни горожан, челнинские чиновники хотят привлечь больше людей к регулярным занятиям спортом. Отдельными пунктами идут увеличение благосостояния граждан и социальная стабильность.

Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин поставил перед чиновниками задачу увеличить количество занимающихся спортом россиян.

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