Власти Челнов решили формировать у горожан нетерпимость к алкоголю
Власти Набережных Челнов утвердили программу увеличения продолжительности жизни горожан на ближайшие 5 лет. Соответствующее постановление подписал глава исполкома Челнов Фарид Салахов.
Горадминистрация собирается бороться с нелегальным алкоголем, формировать у местных жителей негативное отношение к пьянству и совершенствовать наркологическую медпомощь, передает портал chelny-biz.ru.
Чтобы увеличить продолжительность жизни горожан, челнинские чиновники хотят привлечь больше людей к регулярным занятиям спортом. Отдельными пунктами идут увеличение благосостояния граждан и социальная стабильность.
Напомним, в начале октября президент РФ Владимир Путин поставил перед чиновниками задачу увеличить количество занимающихся спортом россиян.ОбществоВластьМедицина Татарстан
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