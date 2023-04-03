Население Набережных Челнов за год выросло почти на 17,4 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

По официальным данным, подсчитанным с учетом итогов Всероссийской переписи населения, в Набережных Челнах на начало 2023 года насчитывалось 545 750 жителей. За год их количество выросло на 17 384 человека.

По данным на 1 января 2022 года, в автограде проживали 528 366 человек. В среднем в прошлом году население Челнов составило 546 389 граждан.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Выросло за 2022 год и население Казани — на 55 512 человек. На начало 2023 года в столице Татарстана насчитывалось 1 314 685 жителей.

В целом в Татарстане на 1 января этого года проживало 4 001 625 человек. Это на 1 541 жителя больше, чем на начало 2022-го.



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Татьяна Демина