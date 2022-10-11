На директора челнинской компании завели уголовное дело за уклонение от уплаты 112 млн рублей налогов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В отношении 49-летнего руководителя челнинского ООО «Особые детали» возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России — уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с 1 января 2017-го по 25 марта 2020-го мужчина с целью получения необоснованной налоговой выгоды вносил в налоговые декларации и иные документы за 2017, 2018 и 2019 годы заведомо ложные сведения. Они касались, в частности, фиктивных взаимоотношений с несколькими техническими организациями. Таким образом предприятие уклонилось от уплаты НДС на общую сумму свыше 112 миллионов рублей.

Следователи проводят обыски и иные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В сентябре первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего экс-директора ООО «СпецМонтажИзоляция», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

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Татьяна Демина