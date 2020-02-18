Как Набережные Челны оказались одним из самых «тревожных» городов для предпринимателей
В заведениях общепита автограда чаще, чем в других татарстанских городах, нарушают порядок
Набережные Челны наряду с Уфой и Сочи возглавили список самых опасных городов для ресторанов и магазинов. К такому выводу пришли в компании «Delta Системы безопасности». Как пояснили авторы исследования «Реальному времени», они проанализировали более полумиллиона случаев вызовов групп быстрого реагирования по всей России за 2019 год. Выяснилось, что именно в автограде и вышеназванных городах владельцы заведений общепита и небольших розничных магазинов чаще всего обращаются за помощью к стражам порядка. Татарстанские рестораторы отчасти согласны с такой оценкой и рассказали, в каких случаях им обычно приходится вызывать ГБР.
В Набережных Челнах опасно вести ресторанный бизнес?
Владельцам розничного и ресторанного бизнеса в Уфе, Набережных Челнах и Сочи чаще всего приходится вызывать группы быстрого реагирования, сообщили в компании «Delta Системы безопасности».
— Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города России, эксперты Delta сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Исходя из полученных коэффициентов был составлен рейтинг криминогенности, — первое место досталось Уфе, — говорится в отчете.
Соответственно, второе место у автограда, на третьем — Сочи. Компания Delta, у которой более 6 тысяч собственных и партнерских экипажей в 30 регионах России, специализируется в области безопасности, а также комплексной защиты имущества, недвижимости и транспорта.
Самой безопасной и благоприятной для торгового бизнеса авторы исследования назвали среду в таких городах-миллионниках, как Екатеринбург (лидер рейтинга), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.
В пресс-службе Delta пояснили, что проанализировали более 500 тыс. случаев вызовов групп быстрого реагирования по всей России за 2019 год. При этом у авторов по итогам анализа вышел еще один рейтинг — по виду нарушений, и Челны в нем также в антилидерах.
— Причиной 37% выездов ГБР на торговые объекты стали кражи или их попытки. Нарушение общественного порядка находится на втором месте по количеству выездов с задержаниями — 13% всех происшествий. Среди городов по этому виду правонарушений лидирует Ростов-на-Дону, второе место занимает Нижний Новгород, третье — у Набережных Челнов, — ответили в компании.
По словам экспертов Delta, «обычно от подобных происшествий страдают заведения общественного питания, количество выездов в заведения данного типа составляет 35% от всех случаев. Если же рассмотреть все случаи за год, то в отели, кафе, бары, рестораны мы выезжаем в 11% случаев, что значительно реже, чем, например, в продуктовые магазины или алкомаркеты».
«Делать выводы по одному-двум вызовам? Не верьте этому»
Как выяснило наше издание, основная причина частых вызовов ГБР в рестораны и магазины как в автограде, так и в Казани — вовсе не разбой и бандитизм. Глава Ассоциации рестораторов РТ Галина Шарафутдинова привела ряд примеров, когда ее коллегам чаще всего приходить нажимать тревожную кнопку:
По словам Шарафутдиновой, ЧП чаще «возможны в малых городах, в заведениях, где ценовой диапазон низкий и которые посещает соответствующий контингент. Чем более культурным становится общество, тем меньше таких ситуаций», — убеждена глава Ассоциации.
Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев скептически отнесся к исследованию: «Не надо опираться на отдельные заметки. У нас достаточно эффективно действует правоохранительная система и в Челнах, и в Казани. Делать выводы по одному-двум вызовам? Не верьте этому. Аналитики компании немного нагнетают обстановку намеренно».
«Скандалистов стараемся запоминать в лицо и больше не обслуживаем»
Опрос администрации челнинских заведений общепита показал, что с «буйными» посетителями дело здесь имеют, но уже реже, чем раньше.
— Это ресторан, публика у нас воспитанная. Нас обслуживает вневедомственная охрана, которая четко следит за порядком. До дебошей не доходит, — рассказала Ольга, менеджер ресторана «Бульвар Дежа Вю» в Набережных Челнах.
В «Столовой №1» вопросу нашего издания удивились, поскольку с такими гостями не сталкивались. В кафе «Елки-палки» ответили, что за 10 лет раза три вызывали охранников, но, как потом выяснялось, по пустякам. Посетители разбирались между собой, садились в машины и уезжали.
— Вызываем группу быстрого реагирования, когда гости ведут себя неадекватно, например, не хотят платить, кричат в зале. Охранники выводят их из заведения. Под их давлением нарушители порядка все-таки расплачиваются. Но без применения силы обходилось. Таких скандалистов стараемся запоминать в лицо и больше не обслуживаем, — рассказали в «Веранде «Хачапури и шашлык».
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