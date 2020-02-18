Как Набережные Челны оказались одним из самых «тревожных» городов для предпринимателей

В заведениях общепита автограда чаще, чем в других татарстанских городах, нарушают порядок

Набережные Челны наряду с Уфой и Сочи возглавили список самых опасных городов для ресторанов и магазинов. К такому выводу пришли в компании «Delta Системы безопасности». Как пояснили авторы исследования «Реальному времени», они проанализировали более полумиллиона случаев вызовов групп быстрого реагирования по всей России за 2019 год. Выяснилось, что именно в автограде и вышеназванных городах владельцы заведений общепита и небольших розничных магазинов чаще всего обращаются за помощью к стражам порядка. Татарстанские рестораторы отчасти согласны с такой оценкой и рассказали, в каких случаях им обычно приходится вызывать ГБР.

В Набережных Челнах опасно вести ресторанный бизнес?

Владельцам розничного и ресторанного бизнеса в Уфе, Набережных Челнах и Сочи чаще всего приходится вызывать группы быстрого реагирования, сообщили в компании «Delta Системы безопасности».

— Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города России, эксперты Delta сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Исходя из полученных коэффициентов был составлен рейтинг криминогенности, — первое место досталось Уфе, — говорится в отчете.

Соответственно, второе место у автограда, на третьем — Сочи. Компания Delta, у которой более 6 тысяч собственных и партнерских экипажей в 30 регионах России, специализируется в области безопасности, а также комплексной защиты имущества, недвижимости и транспорта.

Самой безопасной и благоприятной для торгового бизнеса авторы исследования назвали среду в таких городах-миллионниках, как Екатеринбург (лидер рейтинга), Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.

Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города России, эксперты Delta сопоставили количество выездов групп быстрого реагирования с числом объектов, охраняемых в каждом регионе. Фото kazanreporter.ru

В пресс-службе Delta пояснили, что проанализировали более 500 тыс. случаев вызовов групп быстрого реагирования по всей России за 2019 год. При этом у авторов по итогам анализа вышел еще один рейтинг — по виду нарушений, и Челны в нем также в антилидерах.



— Причиной 37% выездов ГБР на торговые объекты стали кражи или их попытки. Нарушение общественного порядка находится на втором месте по количеству выездов с задержаниями — 13% всех происшествий. Среди городов по этому виду правонарушений лидирует Ростов-на-Дону, второе место занимает Нижний Новгород, третье — у Набережных Челнов, — ответили в компании.

По словам экспертов Delta, «обычно от подобных происшествий страдают заведения общественного питания, количество выездов в заведения данного типа составляет 35% от всех случаев. Если же рассмотреть все случаи за год, то в отели, кафе, бары, рестораны мы выезжаем в 11% случаев, что значительно реже, чем, например, в продуктовые магазины или алкомаркеты».

«Делать выводы по одному-двум вызовам? Не верьте этому»

Как выяснило наше издание, основная причина частых вызовов ГБР в рестораны и магазины как в автограде, так и в Казани — вовсе не разбой и бандитизм. Глава Ассоциации рестораторов РТ Галина Шарафутдинова привела ряд примеров, когда ее коллегам чаще всего приходить нажимать тревожную кнопку:

— Случаи бывают разные. Гости, приняв существенную долю алкоголя, отказываются платить. Вторая ситуация, когда посетители под воздействием горячительных напитков начинают провоцировать драки, жесткие отношения с персоналом. Третий вариант, когда гости просто ведут себя неадекватно, они ничего не понимают, засыпают, могут лечь на полу. Для кого-то достаточно приезда группы быстрого реагирования. Однако у ГБР есть определенные инструкции, запреты на какие-то действия, они не всегда решают проблему на месте, поэтому иногда приходится вызывать и полицию. Но если возьмем ситуацию пятилетней давности и сегодняшнюю, то сейчас, к счастью, таких прецедентов стало намного меньше.

По словам Шарафутдиновой, ЧП чаще «возможны в малых городах, в заведениях, где ценовой диапазон низкий и которые посещает соответствующий контингент. Чем более культурным становится общество, тем меньше таких ситуаций», — убеждена глава Ассоциации.



Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев скептически отнесся к исследованию: «Не надо опираться на отдельные заметки. У нас достаточно эффективно действует правоохранительная система и в Челнах, и в Казани. Делать выводы по одному-двум вызовам? Не верьте этому. Аналитики компании немного нагнетают обстановку намеренно».

«Скандалистов стараемся запоминать в лицо и больше не обслуживаем»

Опрос администрации челнинских заведений общепита показал, что с «буйными» посетителями дело здесь имеют, но уже реже, чем раньше.



«Нас обслуживает вневедомственная охрана, которая четко следит за порядком. До дебошей не доходит», — рассказали в ресторане «Бульвар Дежа Вю». Фото yandex.ru

— Это ресторан, публика у нас воспитанная. Нас обслуживает вневедомственная охрана, которая четко следит за порядком. До дебошей не доходит, — рассказала Ольга, менеджер ресторана «Бульвар Дежа Вю» в Набережных Челнах.

В «Столовой №1» вопросу нашего издания удивились, поскольку с такими гостями не сталкивались. В кафе «Елки-палки» ответили, что за 10 лет раза три вызывали охранников, но, как потом выяснялось, по пустякам. Посетители разбирались между собой, садились в машины и уезжали.

— Вызываем группу быстрого реагирования, когда гости ведут себя неадекватно, например, не хотят платить, кричат в зале. Охранники выводят их из заведения. Под их давлением нарушители порядка все-таки расплачиваются. Но без применения силы обходилось. Таких скандалистов стараемся запоминать в лицо и больше не обслуживаем, — рассказали в «Веранде «Хачапури и шашлык».

— К сожалению, было в прошлом году, когда посетитель не прошел фейс-контроль. Его не пустили, возможно, нетрезвый был и решил разобраться сам. Вернулся с ружьем даже. Это был единичный случай. Но, видимо, и этого хватило Набережным Челнам, чтобы попасть в такую статистику. К сожалению, неадекватные люди бывают. Вполне допускаю, что конфликты возможны в мелких заведениях, в пресловутых «наливайках». Это показатель здоровья общества. Но в целом считаю ситуацию в Челнах благополучной. Город наш — цивилизованный, в крупных ресторанах порядок соблюдается, — прокомментировал генеральный директор ТПП Набережных Челнов Фарид Башаров.